Вашингтон, , 23:31 — REGNUM Следующей страной, которая может заключить договор о нормализации отношений с Израилем, может стать Кувейт, сообщил 18 сентября журналистам американский президент Дональд Трамп.

Кувейт Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По словам лидера Штатов, Кувейт «воодушевлён» примером ОАЭ и Бахрейна, подписавших соглашения о полной нормализации отношений с Израилем.

Такой вывод Трамп, как он пояснил, сделал после встречи с эмиром Кувейта шейхом Сабахом аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабахом, побывавшем с визитом в Вашингтоне.

Трамп «Но у меня есть, я бы сказал, семь или восемь стран, которые хотят быть частью этого. Очень легко. Очень быстро».

Напомним, ранее Трамп уже приоткрыл завесу, назвав Саудовскую Аравию в качестве очередной арабской страны, готовой последовать примеру ОАЭ и Бахрейна, договорившихся с Израилем.

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