Вильнюс, , 23:21 — REGNUM Как реакцию «неадекватного человека» охарактеризовал глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявления Александра Лукашенко об угрозе со стороны западных границ Белоруссии. Об этом литовский политик заявил 18 сентября в интервью местному телеканалу LRT.

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Линкявичюс отметил: Лукашенко не впервые говорит о закрытии границ и усилении западной границы. Теперь же, по словам министра, когда экономика Белоруссии находится «на грани банкротства», подобные действия должны быть выверенными и ответственными.

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«Такие заявления были и раньше — о переориентации грузов в другие порты, затем прозвучала оговорка, что если Россия предложит схожие условия и тому подобное. Полагаю, что сейчас тоже нужно подождать, что это означает, означает ли это закрытие границ для грузов, для людей, или еще что-то», — цитирует «Интерфакс» мнение литовского министра.

Напомним, 17 сентября Александр Лукашенко заявил, что закроет границу Белоруссии с Литвой и Польшей, а с Украиной — «усилит». Он также обвинил политиков этих трёх соседних республик в поджигательстве войны.

Отметим, Сейм Литвы официально объявил экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую «президентом Республики Беларусь». Евросоюз в целом не признал легитимности Лукашенко как президента и подготовил пакет санкций. На них, сообщил 18 сентября глава МИД Белоруссии Владимир Макей, Минск также ответит санкциями.

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