Гавана, , 23:15 — REGNUM Американские манёвры, якобы способствующие борьбе с наркоторговлей в Колумбии, на деле являются демонстрацией силы странам Латинской Америки.

Колумбийские военные U.S. Air Force

Об этом кубинский министр иностранных дел Бруно Родригес Паррилья написал 18 сентября в Twitter. Кубинский дипломат назвал американо-колумбийские учения «угрозой безопасности» — как всему американскому полушарию, так и миру в целом.

Паррилья «Учения, якобы направленные на борьбу с незаконным оборотом наркотиков, демонстрируют агрессивность и неуважение к воле суверенных государств региона».

Напомним, сегодня, 18 сентября, в муниципалитете Ковеньяс (департамент Сукре, Колумбия) начались учения «Посейдон», в которых принимают участие военнослужащие США из Южного командования.

Заявлено, что манёвры проводятся для отработки действий по борьбе с бандами, участвующими в наркотрафике.