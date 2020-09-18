Париж, , 23:16 — REGNUM Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр сообщил на своей официальной странице в «Твиттере», что заразился вирусом SARS-CoV-2 и проведет следующие 7 дней в самоизоляции.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мер European People's Party

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"Сегодня вечером я сдал тест на COVID-19, и он оказался положительным», — заявил министр. Несмотря на то, что у него «нет никаких симптомов», Ле Мэр решил провести следующую неделю на карантине у себя дома, «как то предполагают санитарные правила». Министр также пояснил, что «продолжит исполнять свои функции».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен вернулся домой из больницы в Париже, куда он был госпитализирован 14 сентября в связи с «воспалением легких».

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