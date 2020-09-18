Белград, , 23:36 — REGNUM 18 сентября на пресс-конференции министр обороны Сербии Александр Вулин заявил, что, поддержав предложение признать Косово, боснийский и хорватский члены президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович и Желько Комшич показали, насколько им все равно, что думают и чувствуют сербы в стране.

По его словам, они хотят, чтобы Сербия была расчленена. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Вулин также задал вопрос президенту Сербии Александру Вучичу, до каких пор он будет поступаться своим авторитетом для сохранения целостности Боснии и Герцеговины, которая не стремиться к расчленению Сербии.

«Президент, если они не уважают Сербию и не признают Республику Сербскую, зачем нам выступать за целостность Боснии и Герцеговины? Президент, вы простили их за то, что они пытались убить вас в Сребренице, не прощайте их и за то, что они пытаются ликвидировать Сербию», — обратился Вулин к президенту.