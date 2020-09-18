Париж, , 23:03 — REGNUM Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что союз французских левых партий мог бы обеспечить себе победу на президентских выборах 2022 года, если бы эти партии преодолели несущественные разногласия и действовали во имя общих интересов. Об этом в пятницу, 18 сентября, сообщает Agence France-Presse.

Анн Идальго Jacques Paquier

Мэр Парижа с 2014 года и член левоцентристской Социалистической партии, Идальго с сожалением отозвалась о «разъединенности левых сил», но в то же время выразила удовлетворение стратегией лидера партии Ольвье Фора по объединению социал-демократов и зеленых.

«Я не думаю, что в выборах 2022 года будут участвовать именно партии», — заявила мэр столицы. «Я думаю, что это будет что-то большее, как, например, то, что нам удалось сделать в Париже», — пояснила она, сославшись на широкую электоральную платформу, которую удалось создать в ходе успешных для нее муниципальных выборов.

«Макрон — это правый президент, он проводит правую политику и будет кандидатом от правых партий», — продолжила Идальго.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября бывший премьер-министр Франции от Социалистической партии Лионель Жоспен в своем интервью французскому журналу L’Obs призвал левые и зеленые партии объединиться, чтобы, «может быть, победить» на президентских выборах 2022 года.

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