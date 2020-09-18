Москва, , 22:26 — REGNUM Фигурант уголовного дела о шпионаже, экс-функционер «Интер РАО» Карина Цуркан передавала в Молдавию сведения о России, составлявшие государственную тайну.

В частности — о поставках электроэнергии из России на территорию Украины. Об этом сообщил в Facebook адвокат Иван Павлов, опубликовавший постановление о привлечении Цуркан в качестве обвиняемой.

Постановление подписано следователем по особо важным делам 1 отдела СУ ФСБ РФ майором юстиции Д. А. Крековым.

«Привлечь Цуркан Катерину Валерьевну, уроженку города Кишинёва Молдавской ССР, в качестве обвиняемой по данному уголовному делу, предъявив ей обвинения в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ, о чём ей объявить», — говорится в постановлении.

В документе сказано, что Цуркан работала на молдавские спецслужбы против интересов России — из корыстных побуждений.

При этом она, как отмечается, осознавала, «что полученные сведения по поставке электроэнергии в определённый период из РФ на территорию Украины, прогнозируемых объёмах поставки и величине мощности, составляют государственную тайну».

Она передала, по версии ФСБ, эти данные Службе информации и безопасности Молдавии через закрытый канал связи. Это произошло «не позднее 29 сентября 2015 г.».

Напомним, предварительное слушание по делу Цуркан состоится в Мосгорсуде 21 сентября. Бывший член правления «Интер РАО», арестованная летом 2018 г. по обвинению в шпионаже, сейчас содержится в СИЗО «Лефортово» (Москва).

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