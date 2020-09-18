18 сентября 2020 | Время чтения 7 мин

Чем обернется кризис в Белоруссии, устоит ли Минск против многоэтажной марионетки и может ли начаться «белорусская кровавая баня»?

Сергей Кузьмичёв, , 22:30 — REGNUM Наблюдая за событиями, происходящими сейчас как в Белоруссии, так и на её фоне, задаёшься сразу несколькими вопросами. Во-первых — чьих рук это дело? Во-вторых — какой будет следующая фаза? В-третьих — чем это может кончиться?

Иван Шилов © ИА REGNUM

Если с первым вопросом можно разобраться довольно легко, то второй и третий абсолютно неоднозначны и многовариантны. При этом существуют варианты достаточно мрачные и кровавые. Грубо говоря — существует довольно высокая вероятность войны.

Поэтому давайте попробуем рассмотреть эти варианты, максимально отстранившись от эмоций, симпатий и даже понятий добра и зла. В случае с Белоруссией это особенно необходимо, так как она более чем самая близкая нам по всем понятиям страна и людская общность на всём пространстве бывшего СССР.

Первый вопрос хотя и довольно прост, но требует некоторого описания для лучшего понимания возможных вариантов развития событий.

Простыми словами это описывается так: белорусская «оппозиция» надета на руку Польши, которая надета на руку США и иногда подёргивается разными руками Евросоюза.

Эдакая многоэтажная марионетка, которая пытается побороть противника, раскорячившегося на длинном шпагате между двумя стульями.

Картина фантасмагорическая, что, впрочем, характерно для мира, живущего по заветам Олдоса Хаксли и Джорджа Оруэлла.

Из этой схемы становится понятно, что у каждого этажа марионетки есть свои, не всегда совпадающие между собою цели, а её противник стремится хотя бы не упасть.

Акции протеста в Минске © ИА REGNUM

Цели «оппозиции» брать в расчёт мы не будем. Никого не интересуют желания бревна, из которого сделан таран.

Цель Польши более понятна — поставить к штурвалам белорусской власти своих агентов, которые поведут белорусов в «евростойло» польского пана. Заодно нагадить ненавистной Москве и достроить «санитарный кордон», отделяющий Россию от Западной Европы. Такой кордон «от моря до моря», управляемый Варшавой, позволит усилить свою политическую значимость, а также получать дивиденды от транзита различных товаров, а если понадобится — то и перекрывать этот транзит, чтоб помнили, кто хозяин торговых путей.

Цель США гораздо крупнее. Для них Польша, самозабвенно теребящая свои вековые мечтания, является всего лишь «полезным идиотом». Им надо исключить возможность взаимодействия «старой Европы» с Россией, ослабив тем самым обе стороны, а если повезёт — спровоцировать крупную войну между ними. Из огня двух подобных войн ХХ века США вытаскивали самые вкусные каштаны, слегка обжигая кончики своих перчаток.

За всем этим действом наблюдает Европа. В глубине души у неё есть подозрение, что вся эта схема ей на пользу не пойдёт, но европейские элиты так крепко взяты за чувствительные места американскими клещами, что сопротивляться могут лишь номинально.

А ещё есть Россия, которой понятно, что Белоруссия критически важна, да и по сути своей — это почти такая же Россия, только маленькая и под другим флагом. А любая Россия под любым флагом давно приговорена как минимум к превращению в удобрение для полей Западной цивилизации.

В такой обстановке у Минска есть только два пути — соскочить со шпагата и опереться ногами на один стул. Иначе устоять нельзя — законы физики не позволят. На какой стул? Выбор европейского — это капитуляция. Со всеми вытекающими последствиями. Украина недалеко, вытекает из неё много и пахнет плохо…

Акции протеста в Минске © ИА REGNUM

Теперь рассмотрим второй вопрос, какой будет следующая фаза?

Всем понятно, что хулиганским наскоком захватить власть в Минске не удалось. Хождения с БЧБ-флагами тут не помогут. Поэтому у «оппозиции» тоже два пути — либо затаиться и копить силы до следующей попытки, либо обострять ситуацию.

Как это может выглядеть? Вспомните, как начиналась война в Сирии. Только не надо заводить песню «в Европе такое невозможно». Югославия тоже была не в Антарктиде, но это не помешало порвать её на кровавые куски.

Кое-кто возразит, что в Белоруссии для начала кровавого замеса нет решительных радикалов, готовых проливать кровь. Как же нет, если есть? Причем с боевым опытом, приобретенным в Донбассе. С учебными лагерями боевиков на Украине и в Польше. При необходимости, можно задействовать их украинских «коллег».

За относительно небольшие деньги они с радостью погастролируют на белорусских просторах. Это будет гораздо легче, чем в Донбассе ползать по минным полям под прицелом «злых сепаров».

После нескольких нападений на отделы милиции, дорожных засад с расстрелом милицейских машин, в европейских и американских СМИ можно будет громко сообщать о начале партизанской войны в Белоруссии. Мол, поднялся народ против «кровавого режима Асада». Ой, простите, «режима Лукашенко»…

При этом в городах Белоруссии существенно ослабнет контроль за преступностью, так как силы МВД будут отвлечены на борьбу с диверсантами. А кто вам сказал, что преступные группировки нельзя подключить к борьбе против «режима»?

Конечно, от этого пострадают «светлоликие» сторонники оппозиции, мирно протестовавшие «против всего плохого», только это уже будет их глубоко личная проблема.

На внешнем контуре страны рейды диверсионных групп будут проводиться с приграничных территорий Литвы, Польши и Украины. Напомним, почти так же обстояли дела на советско-польской границе чуть менее ста лет назад.

В случае неудачи такие отряды будут быстро отскакивать через границу под прикрытие войск НАТО. А в случае удачи…

В случае удачи будут постепенно брать под свой контроль куски территории, провозглашая их «освобожденными» и перешедшими под контроль законного правительства, давно уже признанного Евросоюзом. И правительство это будет получать оружие и инструкторов для расширения своей борьбы.

Если же Минск надумает применять против них всю мощь своей армии, то это станет отличным поводом для внешнего вмешательства, введения «бесполетных зон» и прочих прелестей.

Ведь ровно так совсем недавно было в Ливии и Сирии.

Вы скажете, там всё это было из-за нефти, а в Белоруссии нефти нет. Ну и что? Стратегический интерес может быть и не связан с нефтью или с бананами, например. Бандиты ломают замок не потому, что он некрасивый, а потому, что хотят открыть дверь и убить того, кто за нею.

Вспомните, разве хоть одна страна НАТО объявляла войну Ливии или Сирии? Нет. Их бомбили из «гуманитарных соображений», чтобы не допустить гибели мирного населения от войск «кровавых режимов».

Акции протеста в Минске © ИА REGNUM

Вы скажете, для Европы такое развитие событий невыгодно, поэтому Париж с Берлином не допустят? А я в ответ напомню, что им вообще невыгодно вступать в конфронтацию с Россией и вводить против неё санкции. Их потери от этого уже исчисляются сотнями миллиардов. Но ведь санкции вводят. И в неприкрытое хамство впадают из-за крайне сомнительных инцидентов с «отравлениями»…

И чем же всё это может кончиться?

Вариантов здесь гораздо больше.

Если обострение по типу сирийского всё же удаётся, то этот вооруженный конфликт США и их сателлиты будут поддерживать или до превращения Белоруссии в зону управляемого хаоса, или просто до бесконечности, чтобы он горел подольше у российских границ. В этом случае Польша имеет некоторые шансы утешить свою историческую обиду, взяв под частичный контроль западные белорусские районы.

Если же власти Белоруссии сумеют задавить попытки кровавого обострения и, опираясь на российский зонтик, сразу же зачистят ростки партизанства и диверсий, то, скорее всего, нас ждёт некоторая пауза перед следующим актом.

Отбитая атака никогда не бывает последней. Она повторится ещё и ещё раз, только с других направлений и другими способами. Новых атак не устраивает только полностью уничтоженный враг.

А кто-нибудь собирается его уничтожать? А хоть кто-нибудь обозначил его как врага?