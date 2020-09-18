Ницца, Франция, , 21:48 — REGNUM Мэрия французского города Ницца ужесточила ограничения, связанные с распространением пандемии SARS-CoV-2. Об этом в пятницу, 18 сентября, сообщает France Info.

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В связи с увеличением количества заражений коронавирусом власти Ниццы запретили жителям города встречаться в парках, садах, на пляжах и набережных группами более 10 человек. Заведения общественного питания должны быть отныне закрыты с 00:30 до 6:00, а продажа алкоголя теперь запрещена с 20:00.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным на 18 сентября во Франции умерли 31 249 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 123 человека, сообщает национальная служба здравоохранения.

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