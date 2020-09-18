Ницца, Франция, , 21:17 — REGNUM По данным на вечер пятницы, 18 сентября, во Франции умерли 31 249 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 123 человека, сообщает национальная служба здравоохранения.

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По последним данным, за минувшие 24 часа в стране было выявлено 13 215 новых случаев заражения, что почти на 3000 человек больше, чем днем ранее. Кривая роста подтвержденных положительных случаев инфицирования имеет положительный наклон с начала лета, однако 18 сентября были вновь зафиксированы рекордные показатели с начала пандемии SARS-CoV-2.

850 пациентов с COVID-19 находятся в реанимации. За последние сутки этот показатель возрос на 43 человека.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, министр здравоохранения Франции Оливье Веран объявил об ужесточении мер по борьбе с SARS-CoV-2 в нескольких крупных городах страны.

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