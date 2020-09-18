Москва, , 20:37 — REGNUM Российский истребитель Су-27 поднимался на перехват военного самолёта США над нейтральными водами Чёрного моря. Об этом сообщили 18 сентября в Национальном центре управления обороной России.

Как уточняется, российскими средствами контроля воздушного пространства над Чёрным морем была зафиксирована цель, приближавшаяся к государственной границе России. Для её опознания в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолёт базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon Военно-морских сил США и сопроводил его над акваторией Чёрного моря», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после разворота американского самолёта от российской границы Су-27 вернулся на аэродром базирования, нарушения воздушного пространства России допущено не было.