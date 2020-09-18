Токио, , 19:49 — REGNUM На заседании кабинета министров 18 сентября правительство приняло решение о назначении заместителей министров и других административных чиновников, сообщает информационное агентство Jiji Press. Из 25 заместителей министров, назначенных на заседании, три —женщины.

Должности были распределены почти равномерно между партиями в соответствии с их размерами.

Напомним, Ёсихидэ Суга, лидер правящей Либерально-демократической партии, 16 сентября был избран премьер-министром Японии. В тот же день он сформировал новый кабинет министров.