Сыктывкар, , 19:45 — REGNUM В правительстве Коми появилась вакансия — с поста министра труда, занятости и социальной защиты уволен Илья Семяшкин.

Илья Семяшкин Rkomi.ru

Как пояснили ИА REGNUM в правительстве республики, увольнение Семяшкина продиктовано его избранием в Госсовет Коми. В парламенте он будет представлять Печорский округ.

Напомним, Илья Семяшкин возглавлял социальную защиту всей республики при трех главах — начал он как руководитель агентства по социальному развитию в феврале 2010 года, последние годы был министром труда, занятости и социальной защиты, а с ноября 2019-го одновременно — и заместителем председателя правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября в республике состоялись выборы главы, победу в которых одержал Владмир Уйба.