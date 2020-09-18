Пекин, , 19:43 — REGNUM В Китае пресс-канцелярией Госсовета КНР обнародована Белая книга «Вооруженные силы Китая: 30 лет участия в миротворческих операциях ООН». В частности, сообщается, что Китай сегодня обладает наибольшим контингентом резервных миротворческих сил самого разнопланового профиля. Об этом 18 сентября информирует Синьхуа, особо подчеркивая, что в НОАК решительно поддерживают расширение резервного механизма миротворческого потенциала ООН.

Сообщается, что Китай завершил процедуру регистрации резервных миротворческих сил ООН общей численностью 8 тыс. военнослужащих в сентябре 2017 года. В состав этих сил входят 28 подразделений десяти родов войск: мотопехотные, инженерные, военно-транспортные, военно-медицинские, силы охраны и быстрого реагирования и т. д.

Также отмечается, что еще раньше, в июне 2016 года, постоянный отряд миротворческой полиции был создан министерством общественной безопасности КНР.