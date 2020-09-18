Бергамо, Италия, , 19:34 — REGNUM Мэры Милана и Бергамо Джузеппе Сала и Джорджо Гори в пятницу, 18 сентября, предложили провести именно в их городах запланированный на 2021 год саммит G-20, посвященный здравоохранению.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны в поисках вакцины — все новости»

Об инициативе провести такой саммит именно в Италии сообщила 17 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Мэры Милана и Бергамо в своем заявлении отметили, что проведение саммита именно в их городах будет символичным, а местные власти обеспечат все необходимые условия.

Именно Бергамо и Милан в феврале — марте 2020 года были эпицентром эпидемии коронавируса в Италии и Европе. В этом регионе (Ломбардия) смертность в марте выросла почти втрое, в Бергамо — в семь раз.