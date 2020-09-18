Берлин, 18 сентября 2020, 19:27 — REGNUM Главы шести германских регионов выступили в поддержку дальнейшей реализации проекта «Северный поток — 2», сообщается в заявлении, принятом 18 сентября по итогам переговоров этих чиновников.
Подписали бумагу главы Берлина, Мекленбурга — Передней Померании, Саксонии-Анхальт, Бранденбурга, Саксонии и Тюрингии.
Комментируя это событие, правящий бургомистр Берлина Михаэль Мюллер в беседе с журналистами заявил, что главы регионов ориентировались на то, что если бы Германия вышла из проекта, это бы имело весьма негативные последствия.
Высказался по этому вопросу и глава Саксонии Михаэль Кречмер: по его словам, экономическая выгода от проекта — это одна сторона вопроса, но и есть другая — сохранение связи с Россией. Призвав к расследованию «дела Навального», он отметил, что ещё сильнее обострять конфликт с Россией «мы не можем».
Ранее ИА REGNUM привело сегодняшнее заявление премьер-министра Мекленбурга — Передней Померании Мануэлы Шлезвиг, которая высказалась за продолжение «Северного потока — 2».
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