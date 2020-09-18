Флоренция, Италия, , 19:25 — REGNUM Для того чтобы договориться о формировании правящей коалиции с партией популистов, экс-премьеру Италии Маттео Ренци потребовалось «выпить много банок «Маалокса», заявил Ренци в пятницу, 18 сентября.

Маттео Ренци Italy in US

Правящую коалицию в Италии в настоящее время составляют популисты из «Движение 5 звезд», либералы из Демократической партии, а также собственная партия покинувшего ряды либералов Ренци («Живая Италия»).

На выборах 2018 года популисты набрали 33% под лозунгами против истеблишмента (и Демократической партии), обе стороны регулярно обменивались обвинениями и упреками, но это не помешало им сформировать коалицию осенью 2019 года, когда из состава правительства вышла «Лига» Маттео Сальвини.

По данным социологов, совокупный рейтинг трех партий правительства на 7−10% ниже совокупного рейтинга правоцентристской оппозиции во главе с «Лигой».