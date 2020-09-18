Рим, , 19:19 — REGNUM В настоящее время каждый из 945 депутатов и сенаторов Италии представляет в среднем 64 тысячи граждан страны, подсчитали эксперты Sky в пятницу, 18 сентября.

Если граждане Италии на референдуме 20−21 сентября поддержат предложение о сокращении числа депутатов и сенаторов более чем на треть (с 945 до 600), число избирателей у каждого народного избранника увеличится в среднем на 37 тысяч. По данным социологов, инициатива будет утверждена на референдуме.

Однако и в этом случае их будет меньше, чем у депутатов в Германии (117 тысяч), Франции (116 тысяч) или Нидерландах (105 тысяч), но показатель практически достигнет уровня Великобритании (102 тысячи).