Токио, , 18:51 — REGNUM Бывший премьер-министр Японии Ёсиро Мори 18 сентября встретился с президентом Тайваня Цай Инвэнь, сообщает информационное агентство Kyodo. На следующий день Мори посетил поминальную службу по покойному президенту Тайваня Ли Дэнхуэю, который скончался в июле.

Ёсиро Мори и Цай Инвэнь President.gov.tw

Мори также возглавлял делегацию парламентариев, присутствовавшую на церемонии прощания с лидером Тайваня 9 августа. В состав этой делегации вошли члены межпартийной группы и должностные лица Японо-Тайваньской ассоциации связей, которая является фактическим представительством Японии на Тайване ввиду отсутствия официальных дипломатических отношений.

Президент Тайваня тогда выразила благодарность за их визит делегатам из Японии и назвала их «старыми хорошими друзьями» Тайваня.

Напомним, Ли Дэнхуэй — первый всенародно избранный лидер Тайваня — скончался 30 июля в возрасте 97 лет, а 14 августа его тело было кремировано. 7 октября он будет похоронен на военном кладбище в городе Синьбэй.

Цай сказала, что она была тронута соболезнованиями, которые Мори выразил на церемонии 9 августа. Она также сказала, что старая дружба Мори и Ли поможет укрепить дружеские отношения между Тайванем и Японией.

В ходе последнего визита Мори, который является президентом оргкомитета Олимпийских игр в Токио, и Цай обменялись формами олимпийской сборной Японии и Тайваня. Цай также преподнесла Мори в подарок карту метро столицы Тайваня Тайбэя, выпущенную ограниченным тиражом, с символикой Олимпийских игр в Токио.