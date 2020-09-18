Минск, , 17:48 — REGNUM Ответные меры могут последовать в случае, если ЕС введёт санкции против белорусских властей, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в эфире СТВ.

Макей «Это может касаться и политической системы, и функционирования иностранных СМИ, аккредитованных в Беларуси, и ряда других шагов».

Белорусский дипломат отметил, что Минск очень ценит хорошие отношения с Брюсселем, но «на подобного рода разрушительные действия», связанные с санкциями, белорусская сторона готова отвечать.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЕС готовится к введению антибелорусских санкций. Претензии Брюсселя заключаются в «фальсификации выборов» президента Белоруссии и в подавлении протестов: по мнению Запада, должны пострадать ответственные за эти шаги должностные лица в Минске.

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