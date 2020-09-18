Варшава, , 17:43 — REGNUM Депутаты от правящей партии «Право и справедливость» («ПиС»), проголосовавшие против скнадальных поправок в закон о защите животных, будут отстранены от членства в партии. Это негативно скажется на позициях партии в Сейме и в местных органах власти. Об этом заявили в руководстве «ПиС», передает Dziennik.

Ярослав Качиньский Kancelaria Sejmu

Соответствующее решение 18 сентября принял глава партии Ярослав Качиньский. Всего исключены 14 членов партии, в том числе в том числе министр сельского хозяйства Ян Кшиштоф Ардановский, который резко раскритиковал поправки, указав, что они приведут к утрате «ПиС» сельского электората.

Напомним, нововведения предусматривают, помимо прочего, запрет на разведение животных на мех, а также усовершенствование порядка функционирования приютов для животных, а также ограничение возможности содержать животных на привязи. Ряд политических сил, а также изгнанный из партии министр сельского хозяйства Ардановский раскритиковали инициативу, заявив, что это серьезно ударит по доходам фермеров и сельскому хозяйству в целом.