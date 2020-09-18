Женева, Швейцария, 18 сентября 2020, 17:38 — REGNUM Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская 18 сентября выступила в Совете ООН по правам человека в Женеве. Её выступление проходило в удаленном формате. Об этом передает Polskie Radio 24.
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Политик призвала ООН отправить в Белоруссию международную миссию, которая должна задокументировать насилие со стороны белорусского правящего режима.
«Ситуация в Белоруссии требует немедленного международного внимания. Мирных демонстрантов незаконно задерживают, избивают, оскорбляют. Некоторые из них погибли», — заявила Тихановская в своем онлайн-выступлении.
Экс-кандидат в президенты также подчеркнула, что в стране следует провести свободные и справедливые выборы, чтобы граждане могли свободно выбрать себе руководство.
«Хочу еще раз подчеркнуть: мы готовы разговаривать с властями и искать мирное решение кризиса, который затронул нашу страну», — заявила она.
В это время официальный посол Белоруссии в ООН Юрий Амбразевич потребовал прекратить перевод речи Тихановской, объяснив это тем, что данное мероприятие не предусмотрено форматом международной организации. Он также посчитал неприемлемым использование форума ООН для «вмешательства в выборы».