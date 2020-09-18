Вашингтон, , 17:35 — REGNUM Совместное заявление США и ЕС по санкциям против белорусского руководства будет сделано на следующей неделе, сообщил 18 сентября заместитель помощника американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Джордж Кент.

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Выступая в Атлантическом совете (США) Кент уточнил, что заявление последует или в начале, или в середине недели.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Европейский парламент проголосовал накануне, 17 сентября, за то, что против белорусских властей нужно вводить санкции — в связи с их реакцией на протесты после президентских выборов.

Стоит отметить, что эта резолюция носит лишь рекомендательный характер.

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