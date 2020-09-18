Курган, , 17:26 — REGNUM В Курганской области четыре избранных по единому избирательному округу депутата регионального парламента отказались от своих мандатов. Их место заняли коллеги по партиям, стоящие после них по списку, сообщает пресс-служба избиркома Зауралья.

Напомним, Курганская областная дума состоит из 34 депутатов: 17 избираются по единому избирательному округу, или по спискам; остальные 17 — по одномандатным округам.

Передача мандатов касается списочной части. Согласно итогам голосования избирателей 13 сентября 2020 года, по единому избирательному округу за КПРФ проголосовали 19,05% пришедших на выборы, за ЛДПР — 14,46%, за «Единую Россию» — 44,57%, за «Российскую партию пенсионеров за справедливость» — 8,25%, за «Справедливую Россию» — 10,54%. По одномандатным округам победу одержали представители «Единой России».

В новый состав Курганской областной думы вошли 10 списочников от «Единой России» — Сергей Муратов, Владимир Алейников, Валерий Яковлев, Вадим Шумков (тёзка губернатора Зауралья), Роман Хохлов, Гиви Сепиашвили, Сергей Максимов, Денис Хахалов, Валерий Сусляков, Любовь Силантьева. От КПРФ по спискам прошли в думу региона Виктор Зырянов, Наталья Воробьёва и Сергей Федотов, от ЛДПР — Николай Соловьёв и Владимир Жириновский. «Справедливую Россию» в Курганской областной думе будет представлять Роин Цховребов, «Партию пенсионеров» — Ярослав Климко.

На основании письменных заявлений избранных от ЛДПР Владимира Жириновского и Николая Соловьева их мандаты переданы Юрию Ярушину и Ольге Дружининой. Также на основании заявлений Любовь Силантьева и Валерий Яковлев передали свои мандаты Дмитрию Раинику и Олегу Попову.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы в региональный парламент Курганской области проходили три дня — 11, 12 и 13 сентября 2020 года. Явка составила 31,05% от общего числа избирателей.

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