Брюссель, , 18:11 — REGNUM Вчера, 17 сентября 2020 года, Европейская комиссия защитила свой план по включению снижения выбросов парниковых газов от сельского хозяйства, землепользования и лесного хозяйства в обновленную цель ЕС по климату на 2030 год, заявив, что это соответствует стандартам Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН).

Об этом сегодня пишет Фредерик Симон в статье «Комиссия подверглась критике за включение природных «поглотителей углерода» в климатические цели ЕС» на портале EUROACTIV.

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« Если вы посмотрите на логику и методы, применяемые РКИК ООН, все они включают поглотители углерода , — сказал на брифинге для прессы отвечающий за климатическую политику вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс. — Это именно то, что мы сделали и в Европейской комиссии. Так что я думаю, что мы здесь на твердой почве ».

Тиммерманс сделал своё заявления после того, как исполнительная власть ЕС официально обнародовала свой план по сокращению к 2030 году выбросов парниковых газов в ЕС как минимум на 55% от уровня 1990 года вместо 40%, установленных на данный момент.

Обновленный план на 2030 год, объявленный накануне председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, направлен на то, чтобы привести ЕС в соответствие с его обязательствами по Парижскому соглашению и достичь более широкой цели — стать к 2050 году первым «климатически нейтральным» континентом в мире.

Но экологические организации осудили план Комиссии по включению природных поглотителей углерода в целевой показатель, заявив, что это «бухгалтерский трюк» для достижения целей 2030 года.

« Если полагаться на леса при достижения климатических целей, то это может стать неверным сигналом, чтобы продолжать загрязнять окружающую среду [парниковыми газами — прим. ИА REGNUM] — мол, это нормально, потому что земля их поглотит », — сказал Сэм ван ден Плас, директор по политике экологической неправительственной организации Carbon Market Watch.

« Комиссия обновляет свою собственную цель в области климата: включение в расчеты природного поглощения углекислого газа означает, что выбросы на самом деле сократятся намного меньше. Мы столкнулись с чрезвычайной климатической ситуацией, и сейчас нет времени для игр », — сказал Алекс Мейсон из Всемирного фонда дикой природы (WWF).

В Европе леса в настоящее время являются чистым поглотителем углерода, потому что они поглощают больше углекислого газа, чем выделяют. На глобальном уровне океаны и леса являются двумя крупнейшими поглотителями углерода.

Тиммерманс предупредил о том, что способность европейских лесов поглощать CO 2 с годами снижается, и «поглощение должно вернуться к прежнему уровню», если Европа хочет достичь климатической нейтральности и одновременно сохранить биоразнообразие.

Еврокомиссия заявляет, что способность лесов поглощать углекислый газ может еще больше сократиться до 225 млн тонн в CO 2 -эквиваленте к 2030 году, по сравнению с 300 млн тонн в 2010 году. По словам исполнительной власти ЕС, снижение способности лесов поглощать углекислый газ вызвано «дальнейшим увеличением объемов лесозаготовок» и негативными последствиями природных опасностей, таких как пожары и вредители, вызванные изменением климата и растущим спросом на биомассу.

« Нам действительно нужно заботиться о наших лесах. Недостаточно сказать, что мы посадим 3 млрд деревьев, нам нужно следить за тем, чтобы наши леса оставались здоровыми, и это станет важной задачей », — сказал Тиммерманс.

Экологи приветствовали намерение Комиссии восстановить здоровые леса и экосистемы. Но они указали на несоответствие существующей климатической цели ЕС к 2030 году, которая, по их мнению, не должна принимать во внимание поглощение углерода.

« Текущая цель ЕС — не менее 40%, — согласованная в 2014 году, не учитывает природные поглотители , — утверждает Берт Метц, климатолог, который был сопредседателем рабочей группы по смягчению последствий климата Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата с 1997 по 2008 год. — Включение природных поглотителей означает, что новый целевой показатель в 55% будет фактически меньше 50% [если не учитывать поглощение лесов — прим. ИА REGNUM] по сравнению с текущим целевым показателем. Нам необходимо восстановить леса Европы, а также защитить и восстановить наши драгоценные экосистемы, но это должно быть в дополнение к сокращению выбросов парниковых газов, а не вместо него ».

Тиммерманс категорически отверг обвинение экологических организаций в том, что «чистая» цель — это бухгалтерский трюк.

« Я не понимаю логики: природные поглотители углерода играют определенную роль, они уносят CO 2 из атмосферы — разве это не то, чего мы хотим достичь? — сказал он. — Я искренне верю, что в этом нет проблем ».

Однако официальные лица рассказали журналистам другую историю и признали, что целевой показатель в 55% будет ниже на два процентных пункта без природных поглотителей углерода. Это приведет к целевому сокращению выбросов на 53%, а не на 55%.

« 53% рассчитываются без учета природных поглотителей, а 55% рассчитываются с их учётом. Использование нынешнего метода ЕС для расчета поглотителей углерода сократит, вероятно, около половины этих 2 процентных пунктов », — пояснил один из чиновников ЕС, предполагая, что при сегодняшних правилах учета углерода целевой показатель фактически составит около 54%.

Однако сторонники «зеленых» пришли к иным выводам.

« В зависимости от сценариев эффект от включения природных поглотителей углерода варьируется от 2% до 5%, в зависимости от того, будет ли объём поглощения находиться на нижнем уровне (225 млн тонн) или на верхнем уровне (340 млн тонн), — сказал Алекс Мейсон из WWF. — Это ясно показывает, что включение природных поглотителей в цель на 2030 год имеет большое значение. Это означает, что другим секторам, таким как строительство, транспорт и сельское хозяйство, не придется так сильно сокращать выбросы ».

Мейсон также настаивает на том, что текущая цель ЕС по климату на период до 2030 года не учитывает поглощение углерода, и обвиняет Еврокомиссию в попытке скрыть изменение правил учета углерода.

« Комиссия пытается преуменьшить значимость этого изменения и, похоже, даже изменила текст на своем веб-сайте, чтобы намекнуть, что цель в 40% всегда была «чистой целью» , — заявил Мейсон. — Но ясно, что цель в 55%, о которой трубят Урсула фон дер Ляйен и Франс Тиммерманс, — совсем не то, чем кажется, и она дальше от 65% сокращения выбросов, которого требует наука ».

Сам Тиммерманс, похоже, признал, что природные поглотители углерода были новым элементом в расчетах климатических целей ЕС, заявив, что Комиссия взяла свои цифры по удалению углерода из самых последних выводов РКИК ООН.

« Вы можете задаться вопросом, почему мы не включали его раньше в целевой показатель в 40%, раз природный поглотитель углерода является таким важным элементом , — объясняет Тиммерманс. — Цель — это единственное, что важно, и мы используем все методы, чтобы ее достичь ».

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