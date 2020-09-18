Москва, , 16:46 — REGNUM Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ обратится в Генпрокуратуру и ФСБ с просьбой проверить информацию о поддержке властями США террористической деятельности в российском Крыму. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 сентября, об этом сообщил глава комиссии Госдумы Василий Пискарёв («Единая Россия»).

В комиссии ожидают «официальный комментарий представителя администрации США, действительно ли они оказывают поддержку террористической деятельности в Крыму».

"До этого не можем расценивать данный репортаж NBC News иначе, как признание США в поддержке международного терроризма и прямое вмешательство во внутренние дела России, что противоречит нормам международного права и Устава ООН», — отметил Пискарёв.

В то же время, по его словам, позвучавшие в репортаже NBC News заявления о том, что в Вашингтоне поддерживают «украинские подразделения, воюющие с российскими силами в Крыму», должны быть проверены и, в случае подтверждения, получить адекватную правовую оценку.

Комиссия Госдумы разделяет позицию посольства Российской Федерации в США в отношении публикации, и направит соответствующие обращения в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и ФСБ России.