Ханты-Мансийск, , 16:26 — REGNUM В Югре для эффективной обратной связи с населением властей всех уровней до 1 декабря 2020 года будет создан центр управления регионом (ЦУР). Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО.

Для создания ЦУР правительство Югры заключит соглашение с автономной некоммерческой организацией по развитию цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникаций «Диалог Регионы», сообщают в департаменте.

Как отметила губернатор ХМАО Наталья Комарова, соглашение в АНО «Диалог Регионы» направлено на обеспечение работы единого центра обработки сообщений, а также информации об обращениях граждан, поступающих в исполнительные органы государственной власти и местного самоуправления.

Отмечается, что ЦУР создаётся по поручению президента России Владимира Путина. И станет единым пунктом мониторинга, в который будут поступать и оперативно отрабатываться вопросы и предложения жителей по всем направлениям, связанным с развитием региона, формироваться аналитические материалы, характеризующие социально-экономическую ситуацию в Югре.