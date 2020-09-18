Киев, , 16:04 — REGNUM Накануне местных выборов на Украине наблюдается активизация отдельных религиозных структур как «инструментов антиукраинской деятельности», заявил сегодня, 18 сентября, секретарь Совнацбеза Украины Алексей Данилов.

Силовик не уточнил, какие конкретно структуры он имеет ввиду, но добавил, что речь идет о продвижении идей «так называемого русского мира и антиукраинских тезисов российской пропаганды».

«Одним из действенных инструментов российской гибридной войны против Украины является использование религиозных структур в формате проведения различных «конференций», «круглых столов», «международных форумов», «крестных ходов» и т. д… «Организаторам хотелось бы напомнить об уголовной ответственности за антигосударственную деятельность», — заявил Данилов.

Он добавил, что аппарат Совнацбеза Украины внимательно отслеживает ситуацию в государстве накануне выборов, а правоохранительные органы Украины «отреагируют на любые попытки расшатывания».

ИА REGNUM напоминает, что местные выборы на Украине состоятся 25 октября.

Вместе с тем не очень ясно, о чем конкретно говорит Данилов, потому что в настоящий момент главная проблема Украины в религиозной сфере — это паломники-хасиды, не допущенные властью на традиционное празднование Рош ха-Шана в городе Умань (Черкасская область).