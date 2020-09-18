Тбилиси, , 16:02 — REGNUM В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии разработали правила, которые должны предотвратить распространение коронавируса во время голосования. Об этом 18 сентября сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

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Как рассказали в ЦИК журналистам, членам комиссии перед началом голосования измерят температуру. Их также обеспечат масками, одноразовыми перчатками и защитными экранами.

Потоки избирателей будут разделены, перед входом установят средства дезинфекции. На участках, по возможности, требуется создать естественную вентиляцию.

«Важно отметить, что кабины для голосования будут организованы таким образом, чтобы максимально соблюдать санитарно-гигиенические требования, и при этом не будет нарушен принцип тайны голосования», — сказали журналистам в ЦИК.

Напомним, выборы в Грузии должны состояться 31 октября. Представители властей заявляют, что их не будут откладывать, несмотря на ухудшение эпидемиологической обстановки в стране.

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