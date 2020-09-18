Харьков, Украина, , 16:13 — REGNUM Доставка и медицинские услуги немецкой клиники Charite обошлись мэру Харькова Геннадию Кернесу в 5,87 млн гривен или $208 тыс. Соответствующие сведения были внесены в налоговую декларацию чиновника, опубликованную в Едином реестре деклараций.

Геннадий Кернес City.kharkov.ua

Из документа следует, что Кернес потратил 1 млн 748 тыс. 137 гривен или более $62 тыс. на перелёт в Германию и ещё 4 млн 124 тыс. 665 гривен или более 146 тыс. на оплату лечения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее у Геннадия Кернеса диагностировали COVID-19, позже у него обострились хронические заболевания, и чиновник был вынужден отправиться в Германию на лечение.

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