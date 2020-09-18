Белград, , 17:42 — REGNUM На пресс-конференции 18 сентября представитель Европейского союза Питер Стано заявил, что в Брюсселе не устанавливает искусственных дат для завершения диалога между Белградом и Приштиной, но там также не заинтересованы в бесконечном затягивании этого процесса. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Приштина. Косово Besartgerguri

Питер Стано, затронув методологию применения ожидаемого окончательного соглашения, отметил, что наиболее важно привести диалог к «успешному концу».

«Мы находимся на пути, по которому мы должны идти последовательно, не раскрывая процедуры и детали того, что произойдёт сначала, а что потом. В конце концов, важно, чтобы мы достигли успешного завершения диалога, а именно заключения всеобъемлющее юридически обязывающего соглашения», — подчеркнул Питер Стано.