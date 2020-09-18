Киев, , 15:55 — REGNUM Министр финансов Украины Сергей Марченко подтвердил, что отдельные министры нынешнего кабмина отказались голосовать за проект госбюджета-2021 при утверждении документа на уровне исполнительной власти.

Об этом он заявил сегодня, 18 сентября, в Верховной раде, передает корреспондент ИА REGNUM.

Марченко подтвердил сообщения СМИ, что «бунтовщиками» являются глава минздрава Максим Степанов и глава министерства экологии Роман Абрамовский.

«В моей практике не было случаев, когда министры, вопреки политике Кабмина, имели отдельную позицию… Бывало, что выражали предостережение, под протокол озвучивали пожелания, но не противопоставили себя кабмину», — подчеркнул глава финансового ведомства.

Марченко отметил, что госбюджет — это всегда компромиссный документ, который позволяет предложить Раде сбалансированный документ.

«Я думаю, ни один министр не доволен полностью затратами на свой сектор. Но это, прежде всего, вопрос политической ответственности», — добавил глава минфина.

Напомним, что 14 сентября, в день утверждения бюджета в правительстве, СМИ сообщили, что некоторые министры, в частности, министр здравоохраненияМаксим Степановостался недоволенобъемом средств, выделенным на медицину, и вступил в полемику с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Степанов заявил, что при этом варианте бюджета украинцы фактически должны лечиться за свой счет.

Сам глава правительства эту ситуацию до сих пор не комментировал.