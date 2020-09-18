Минск, , 15:51 — REGNUM В белорусском городе Смолевичи у входа в здание отделения милиции неизвестный мужчина облил себя бензином и поджёг. Он протестовал против террора белорусских «правоохранителей».

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По неофициальной информации, о своей акции он предупредил знакомых. В социальных сетях Белоруссии сообщается, что исполнитель самосожжения госпитализирован с 90%-ми ожогами тела.

Официальной информации ни от МВД, ни от других госорганов Белоруссии нет.