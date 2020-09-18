Киев, , 15:45 — REGNUM Так грустно как сегодня в Верховной раде Украины во время бюджетного процесса было очень редко, заявил 18 сентября депутат «Слуги народа», глава парламентского комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев.

Депутат признал, что перед правительством стояла «сложная задача» — в условиях кризиса и фактора коронавируса создать внятный финансовый план на следующий год. Гетманцев дал понять, что правительство, по мнению депутатов, не справилось.

Депутат обвинил кабмин в манипуляциях с бюджетом, в частности, в части медицины:

«Давайте уберем в презентации математическую манипуляцию с увеличением расходов на медицину на 57% и признаем, что расходы на медицину увеличиваются лишь на 0,1% ВВП и составляют 4,2% ВВП… этого недостаточно для выполнения норматива в 5% ВВП и недостаточно для проведение медреформы», — отметил он.

Среди других проблем документа Гетманцев отметил незначительное, всего на 2%, повышение прожиточного минимума, запланированный рост в страну импорта и дефицита госбюджета.

ИА REGNUM напоминает, что министр финансов Украины Сергей Марченко сегодня, 18 сентября, представил в парламенте проект государственного бюджета на 2021 год, который правительство утвердило 14 сентября. Даже при общей лояльности монобольшинства кабмину документ вызвал целый шквал вопросов и замечаний парламентариев.