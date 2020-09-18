Тбилиси, , 15:53 — REGNUM Члены партии ультранационалистического толка «Грузинский марш — Национальное движение» 18 сентября провели в Тбилиси акцию протеста возле офиса партии «Лело для Грузии», которую основали банкиры Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. Об этом сообщает «Общественное телевидение».

По данным журналистов, протестующие пришли с плакатами к офису «Лело для Грузии». Они заявили, что члены этой партии якобы занимаются подкупом избирателей, поэтому ЦИК должен снять это политическое объединение с выборов.

Как передает телеканал «Рустави 2», националисты также выступили против позиции члена партии Аны Нацвлишвили, которая ранее поддержала однополые браки.

Сообщается, что акция закончилась без происшествий, а члены «Грузинского марша» ушли от офиса «Лело для Грузии».