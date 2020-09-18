Подгорица, , 15:41 — REGNUM Представители лидеров региона Западных Балкан разрабатывают новое видение регионального экономического пространства, превращая его в единый региональный рынок. Этот план лидеры должны принять на саммите «западно-балканской шестерки», который состоится 10 ноября, сообщает корреспондент черногорского телевидения из Брюсселя.

Лидеры региона Западных Балкан встретятся на саммите «шестерки», который состоится 10 ноября в Софии. Главная тема саммита, как заявлено, — создание регионального единого пространства.

Утверждается, что план был подготовлен в тесном сотрудничестве с Европейской комиссией, которая предлагает финансовую и техническую поддержку этому процессу.