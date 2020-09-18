Екатеринбург, , 15:51 — REGNUM В избирком Свердловской области подали заявку на проведение референдума о возращении прямых выборов мэров. Об этом заявила представительница инициативной группы Надежда Журавлёва в Facebook.

По словам общественницы, к инициативе подключились представители общественных объединений Свердловской области. Данная заявка не пересекается со сбором подписей под «народным законопроектов» о возвращении прямых выборов муниципальных глав.

Ранее другие общественники подавали аналогичные заявки, но они не были удовлетворены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее активисты собрали более 10 тыс. подписей над «народной инициативой» о возвращении прямых выборов мэров в Свердловской области.

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