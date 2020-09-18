Бужумбура, , 16:04 — REGNUM Несмотря на назначение нового правительства в Бурунди не было достигнуто никакого прогресса в улучшении ситуации в области прав человека. Об этом сообщает BBC Great Lakes со ссылкой на доклад Комитета ООН по расследованию предполагаемых нарушений прав человека.

Представители ООН заявили, что надежды на перемены, связанные с избранием президента Эвариста Ндайишимийе в июне, до сих пор не оправдались.

В докладе говорится, что с мая 2019 по май 2020 года серьезные нарушения прав человека продолжаются в Бурунди «безостановочно».

Обсуждая выводы доклада, представитель комитета ООН по правам человека Франсуаза Хэмпсон сказала, что, хотя ожидалось, что новый президент вступит в новую эру, «продолжились убийства… произвольные задержания и исчезновения… и это вызывает очень серьезную обеспокоенность».