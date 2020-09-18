Анкара, , 15:27 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил сожаление новостью об отставке главы правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа, передает 18 сентября Gazete Duvar.

«Заявление Сарраджа об отставке нас опечалило. На этой неделе наша делегация может провести переговоры с ливийской стороной», — сказал Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, ПНС является одной из сторон гражданской войны, которая продолжается в Ливии с 2011 года. В этом конфликте ПНС поддерживают Катар и Турция.

Ранее стало известно, что глава ливийского Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж заявил о желании передать свои полномочия новому органу исполнительной власти.

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