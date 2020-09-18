Женева, Швейцария, , 15:22 — REGNUM Белорусское правительство оставляет за собой право на то или иное взаимодействие с СПЧ ООН, исходя из итогов дебатов по ситуации с правами человека в республике. Об этом заявил 18 сентября в ходе дебатов в Женеве постоянный представитель Белоруссии при женевском отделении ООН Юрий Амбразевич.

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Срочные дебаты по ситуации с правами человека в Белоруссии проходят на полях 45-й сессии Совета ООН. По словам Амбразевича, Минск сам определит, как реагировать на принятое советом решение, в том числе как взаимодействовать с Советом, с Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека, как проводить по теме прав человека двусторонние диалоги.

Постпред назвал обстановку в стране находящейся под полным контролем официальных властей. У Минска есть всё, что нужно для самостоятельного и мирного разрешения текущих политических противоречий в обществе, подчеркнул он.

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