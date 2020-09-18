Киев, , 15:26 — REGNUM На Украине перед выборами активизировались организации продвигающие идеи «русского мира». Об этом заявил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, сообщила 18 сентября пресс-служба ведомства.

«Одним из действенных инструментов российской «гибридной войны» против Украины является использование религиозных структур в формате проведения различных «конференций», «круглых столов», «международных форумов», «крестных ходов» и пр. Цель таких мероприятий — продвижение идей так называемого «русского мира», — рассказал Данилов.

Он добавил, что организаторы подобных встреч должны помнить об ответственности за антигосударственную деятельность.

Чиновник заверил, что правоохранительные органы Украины отреагируют на любые попытки расшатывания внутриполитической ситуации в стране.

Отметим, Данилов не уточнил, о каких именно «пророссийских» организациях идёт речь и о каких мероприятиях с их участием.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в правительстве Украины рассказали о готовящемся обращении к владельцам крупнейших онлайн-магазинов Play Market и App Store с просьбой ограничить доступ к мобильному приложению социальной сети «ВКонтакте».

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