Женева, Швейцария,
18 сентября 2020, 15:18 — REGNUM Ответом на провокационное выступление Светланы Тихановской на заседании совета по правам человека ООН может стать трансляция выступлений лидеров ДНР и ЛНР, а также трансляция выступления президента Белоруссии на Генассамблее ООН, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 18 сентября.
Как сообщалось ранее, экс-кандидат в президенты Белоруссии выступила на заседании совета по видеотрансляции. Постпред Белоруссии требовал прекратить это выступление. Тихановская призвала к незамедлительному международному вмешательству в ситуацию в Белоруссии.
Читайте также: Постпред в ООН потребовал прекратить выступление Тихановской в СПЧ
«То, что произошло в Совете по правам человека ООН с выступлением экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской — это, конечно, беспредел. В ООН существует известная процедура составления списка выступающих на тех или иных мероприятиях, и в данном случае она явно была нарушена. Постоянный представитель Белоруссии при отделении ООН в Женеве был абсолютно прав, когда потребовал прекратить это выступление.
Следуя логике тех, кто «пропихнул» выступление Тихановской, России надо посодействовать трансляции в ООН выступлений руководителей Приднестровской Молдавской Республики, Донецкой и Луганской Народных Республик, Нагорно-Карабахской Республики и так далее, ибо все они политики с гораздо большим кредитом доверия своих избирателей, чем Тихановская. Между тем, в связи с украинским противодействием мы толком не смогли донести до ООН голоса даже представителей российской Республики Крым. Хорошо, за них могут выступить представители Российской Федерации, но в данном случае, в случае с выступлением Тихановской, мы не услышали главного: а российский-то представитель к протесту белорусского коллеги присоединился? И почему белорус не выступил упредительно? Что, так слабо поставлена наша работа в системе ООН, что о подобных провокациях мы упредительной информации не получаем?
Мне думается, что необходимым ответом на данную провокацию должно стать выступление на сессии Генеральной Ассамблеи ООН законно избранного президента Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко. Американцы ему визы в США, конечно, не дадут, за это надо будет отсрочить приём в Минске вновь назначенного американского посла (если не этот, то надо найти другой способ не пустить сейчас американку в Белоруссию — нечего ей там делать!), а выступление президента Белоруссии тем не менее организовать в трансляции. Речь идёт о новом варианте оранжевой революции, Москва и Минск, насколько я понимаю, готовы ей системно противодействовать, отстаивая принцип суверенного равенства государств и невмешательства во внутренние дела, так что публичность в изложении нашей общей позиции пойдёт только на пользу дела», — отметил Михаил Демурин.