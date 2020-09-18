Женева, Швейцария, , 15:18 — REGNUM Ответом на провокационное выступление Светланы Тихановской на заседании совета по правам человека ООН может стать трансляция выступлений лидеров ДНР и ЛНР, а также трансляция выступления президента Белоруссии на Генассамблее ООН, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 18 сентября.

Как сообщалось ранее, экс-кандидат в президенты Белоруссии выступила на заседании совета по видеотрансляции. Постпред Белоруссии требовал прекратить это выступление. Тихановская призвала к незамедлительному международному вмешательству в ситуацию в Белоруссии.

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«То, что произошло в Совете по правам человека ООН с выступлением экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской — это, конечно, беспредел. В ООН существует известная процедура составления списка выступающих на тех или иных мероприятиях, и в данном случае она явно была нарушена. Постоянный представитель Белоруссии при отделении ООН в Женеве был абсолютно прав, когда потребовал прекратить это выступление.

Следуя логике тех, кто «пропихнул» выступление Тихановской, России надо посодействовать трансляции в ООН выступлений руководителей Приднестровской Молдавской Республики, Донецкой и Луганской Народных Республик, Нагорно-Карабахской Республики и так далее, ибо все они политики с гораздо большим кредитом доверия своих избирателей, чем Тихановская. Между тем, в связи с украинским противодействием мы толком не смогли донести до ООН голоса даже представителей российской Республики Крым. Хорошо, за них могут выступить представители Российской Федерации, но в данном случае, в случае с выступлением Тихановской, мы не услышали главного: а российский-то представитель к протесту белорусского коллеги присоединился? И почему белорус не выступил упредительно? Что, так слабо поставлена наша работа в системе ООН, что о подобных провокациях мы упредительной информации не получаем?