Москва, , 15:17 — REGNUM Современное российское вооружение по ряду своих характеристик является уникальным. Об этом 18 сентября заявил президент России Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.

Как указал российский лидер, российские оружейники достигли многих успехов в своем деле и в настоящее время выпускают «действительно уникальные образцы вооружения», опережающие аналоги зарубежного производства.

«А в некоторых случаях наше оружие и не имеет никаких аналогов в мире, по ряду характеристик это уж совершенно очевидно», — сказал президент России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что доля гражданской продукции в общем объёме производства оборонно-промышленного комплекса (ОПК) устойчиво растёт.