Найроби, , 15:10 — REGNUM Сенаторы в Кении достигли договоренности, которая разрешает длительное противостояние вокруг формулы распределения бюджетных средств между 47 графствам страны. Об этом сообщает BBC Swahili.

Формула была согласована Сенатом в четверг, 17 сентября, что положило конец неделям противостояния между графствами, Сенатом и федеральным правительством, которое отказалось выделять средства до тех пор, пока не будет принята формула их распределения.

Сделка состоялась всего через день после того, как губернаторы графств сообщили о решении приостановить всю деятельность местных правительств, кроме критических услуг.

Решение по формуле распределения бюджетных средств было принято после вмешательства президента Ухуру Кеньятты во вторник, 15 сентября. Он пообещал, что казначейство страны увеличит ассигнования округам с нынешних $ 2,9 млрд примерно до $3,4 млрд в следующем финансовом году.