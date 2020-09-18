Казань, , 15:08 — REGNUM Глава Татарии Рустам Минниханов предложил утвердить на пост премьер-министра кандидатуру Алексея Песошина. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Депутаты во время заседания парламентских комитетов поддержали кандидатуру Песошина. Сегодня же, 18 сентября, парламентарии согласовали и утвердили его заместителей. В частности, они одобрили кандидатуру Рустама Нигматуллина на должность первого заместителя премьер-министра РТ, а также кандидатуры Лейлы Фазлеевой, Романа Шайхутдинова, Альберта Каримова и Мидхата Шагиахметова на должности заместителей премьер-министра республики. Министр экономики одновременно получает и статус вице-премьера, чего не было в предыдущем составе правительства республики. Затем были рассмотрены кандидатуры Василя Шайхразиева, Шамиля Гафарова, Марата Зяббарова и Равиля Ахметшина на должности заместителей премьер-министра республики. Парламентарии их также поддержали.

ИА REGNUM напоминает, вновь избранный глава Татарии Рустам Минниханов отправил в отставку правительство республики. Соответствующий указ о сложении полномочий кабинетом министров РТ в соответствии со ст. 94 основного закона республики подписан 18 сентября. Правительство региона будет действовать в статусе исполняющих обязанности до формирования нового правительства, уточняется в документе.

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