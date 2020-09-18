Ново-Огарево, Московская область, , 14:57 — REGNUM Доля гражданской продукции в общем объёме производства оборонно-промышленного комплекса (ОПК) устойчиво растёт. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 18 сентября заявил президент России Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.

«Год от года доля гражданской продукции в общем объёме производства ОПК растёт. Это мы видим. Если в 2018 году это было 20,9%, то в 2019 году уже 24,1%. Причём в ряде сегментов ОПК эти показатели ещё выше», — заявил Путин.

«По-моему, в авиастроении это уже свыше 31%. Даже в области боеприпасов — и то 26% гражданской продукции. Тоже хорошие показатели. Но ещё очень многое нужно сделать», — указал он.