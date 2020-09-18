Тбилиси, , 15:03 — REGNUM Большинство населения Грузии живет в долг из-за неэффективной работы правительства страны. Такое заявление, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», 18 сентября сделала депутат парламента Грузии от оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Тина Бокучава.

Депутаты на пленарном заседании выслушали доклад министра экономики Натии Турнава, которая отчиталась за работу своего ведомства.

Бокучава заявила, что действующее правительство, назначенное правящей партией «Грузинская мечта», якобы растратило бюджетные деньги, а уровень жизни в стране упал.

«Для вас это, может, не проблема, но это проблема 70% населения. Люди живут в долгах из месяца в месяц. Они покупают лекарства и еду своим детям в долг», — сказала депутат от ЕНД.

По ее словам, в Грузии якобы самый высокий уровень голода в регионе, а 95% детей в стране в возрасте до одного года болеют из-за плохого питания.

Стоит отметить, что Турнава в парламент вызвали депутаты партии «Европейская Грузия». 31 октября в стране должны пройти парламентские выборы, при этом, все рейтинговые агентства сообщают, что «Грузинская мечта» лидирует по популярности у населения.

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