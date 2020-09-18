Ивано-Франковск, Украина, , 15:16 — REGNUM Слухи о возможной отмене безвизового режима между Украиной и Евросоюзом распространяет человек, который до сих пор считает себя «монархом Украины». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 18 сентября, общаясь с журналистами во время визита в Ивано-Франковскую область.

Зеленский отметил, что полностью разделяет обеспокоенность «западных партнёров» по поводу отбора нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Читайте подробнее: США и ЕС назвали условие дальнейшей поддержки Украины

Он также призвал не обращать внимания на разговоры о возможном лишении граждан Украины ездить в ЕС без виз.

«Я знаю, кто распространяет эту информацию, мне известна эта политическая партия, лидером которой является человек, который до сих пор считает, что он — монарх Украины, хозяин Украины, хотя у этого человека было пять лет, чтобы отстроить Украину, показать, что он может сделать для своего народа», — подчеркнул Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прокомментировал заявления иностранных дипломатов и политиков. Он заявил, что об отмене «безвиза» речь не идёт.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава правительства Украины прокомментировал слухи об отмене «безвиза» с ЕС