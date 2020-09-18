Москва, , 14:59 — REGNUM Вопрос о дискриминации российских СМИ будет поднят на министерском саммите ОБСЕ в декабре. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в опубликованном 18 сентября интервью РИА Новости.

Он отметил, что вопросы о притеснении российских СМИ Москва поднимает в ОБСЕ, ЮНЕСКО и в Совете Европы. Очередной саммит ОБСЕ пройдёт в декабре, эти вопросы с повестки не исчезнут.

«Нашим западным коллегам придётся много на что отвечать», — подчеркнул Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, необходимость противодействия российским СМИ на Западе оговорена в резолюции Европарламента, принятой в ноябре 2016 года. Наиболее серьёзными угрозами в документе названы Sputnik и RT.