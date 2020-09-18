Ново-Огарево, Московская область, , 14:50 — REGNUM Некоторые образцы российских вооружений действительно уникальны. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 18 сентября заявил президент России Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.

«Нынешнее поколение российских оружейников достойно продолжает дело своих предшественников: производит действительно уникальные образцы вооружений, которые сегодня опережают зарубежные аналоги. А в некоторых случаях наше оружие и не имеет никаких аналогов в мире», — заявил Путин.

«По ряду характеристик это уж совершенно очевидно», — подчеркнул он.